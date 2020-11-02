В Харькове выясняются обстоятельства стрельбы в ресторане Харькова, в котором произошла драка, во время которой убили человека

Происшествие произошло около половины шестого утра в воскресенье, 1 ноября.

Как сообщили в полициия, тело мужчины в одном из ресторанов по улице Ярослава Мудрого было обнаружено около 5:50. Правоохранители также обнаружили рядом с погибшим оружие, сообщают ASPI news.

В полиции также сообщили, что личность погибшего удалось установить. Им оказался 27-летний харьковчанин. Тело было найдено на втором этаже ресторана.

Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Кроме того, была опубликована информация, что мужчина был охранником народного депутата Украины Дмитрия Шенцева. Сам нардеп отрицает такую информацию. Об этом он сообщил в Facebook в воскресенье, 1 ноября. "Мне искренне жаль, что оборвалась жизнь, но лицо убитого мне неизвестно. Он никогда у меня не работал. Точка", - сообщил нардеп.

Ранее мы писали, что в Харькове разнесли съемную квартиру.

Сообщается, что в полицию поступила жалоба на шум.

Прибыв на место, полицейские обнаружили молодых людей и человека, который сдавал квартиру.

Известно, что вечером 28 октября мужчина узнал от соседа о шуме из его квартиры. Зайдя в помещение, собственник увидел несколько пьяных молодых людей и поврежденную мебель и технику.

Арендатора квартиры на месте не было. По словам заявителя, он уехал в Киеве, а ключи от квартиры отдал знакомым.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

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