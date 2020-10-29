У Харкові три роки не можуть ліквідувати наслідки обвалу колектора
У 2018 році на вулиці Греківській утворилася багатометрова прірва, передає "Объектив".
Мешканка Харкова Олександра живе навпроти колектора. Жінка каже, що за три роки постійні вібрації призвели до інфаркту, а потім ще й до операції на серці. Спати доводиться на кухні, подалі від джерела шуму.
"Ось лягаєш на подушку, подушка гуде. Ось, коли вухо притуляється-подушка гуде. Вібрація йде страшна", - скаржиться Олександра.
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Люди кажуть, що неодноразово зверталися в різні установи з проханням вирішити проблему, але поки ситуація не змінилася.
У квітні минулого року одне з київських підприємств виграло тендер на реконструкцію колектора на суму понад 34 мільйони гривень. Згодом роботу призупинили і, згідно з документами, відновили 25 червня цього року. Жителі ж стверджують, що ніякі роботи там взагалі не проводилися.
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Головний лікар лікарні Іван Панарін зробив заяву.
За його словами, в медустанові знаходиться 120 пацієнтів з пневмоніями при 116 ліжках.
Пневмонію поки лікуватимуть амбулаторно або у відділенні денного стаціонару, де відкриють для цього 30 ліжок, але лікувати на денному стаціонарі будуть тих, хто живе неподалік від лікарні.
"Прошу всіх дуже серйозно і розумінням поставитися до ситуації. Ми будемо вирішувати всі проблеми, але не вистачає персоналу, медсестри майже не сідають, а в аптеках і на складах не вистачає ліків", - заявив Панарін.
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