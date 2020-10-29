В Харькове три года не могут ликвидировать последствия обвала коллектора

В 2018 году на улице Грековской образовалась многометровая пропасть, передает "Объектив".

Жительница Харькова Александра живет напротив коллектора. Женщина говорит, что за три года постоянные вибрации привели к инфаркту, а потом еще и к операции на сердце. Спать приходится на кухне, подальше от источника шума.

"Вот ложишься на подушку, подушка гудит. Вот, когда ухо прислоняется-подушка гудит. Вибрация идет страшная", - жалуется Александра.

Люди говорят, что неоднократно обращались в различные учреждения с просьбой решить проблему, но пока ситуация не изменилась.

В апреле прошлого года одно из киевских предприятий выиграло тендер на реконструкцию коллектора на сумму более 34 миллионов гривен. Впоследствии работу приостановили и, согласно документам, возобновили 25 июня этого года. Жители же утверждают, что никакие работы там вообще не проводились.

Ранее мы писали, что в Первомайской больнице уже нет возможности принимать больных китайским вирусом.

Главный врач больницы Иван Панарин сделал заявление.

По его словам, в медучреждении находится 120 пациентов с пневмониями при 116 койках.

Пневмонию пока будут лечить амбулаторно или в отделении дневного стационара, где откроют для этого 30 коек, но лечить на дневном стационаре будут тех, кто живет неподалеку от больницы.

"Прошу всех очень серьезно и пониманием отнестись к ситуации. Мы будем решать все проблемы, но не хватает персонала, медсестры почти не садятся, а в аптеках и на складах не хватает лекарств", - заявил Панарин.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

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