Про загальну кількість хворих у міськраді не поширюються

Мер Харкова Геннадій Кернес понад місяць перебуває на лікарняному у зв'язку із зараженням китайським вірусом

Про те, що градоначальник пішов на лікарняний 9 вересня, стало відомо завдяки відповіді мерії за підписом В'ячеслава Басараба, виконуючого обов'язки директора юридичного департаменту Харківської міськради, на запит журналістів "Суспільного".

"Згідно з інформацією служби Управління персоналом Харківської міської ради мер Кернес Г.А. перебуває на лікарняному з 09.09.2020", – йдеться в листі.

Тиждень після постановки діагнозу, до 16 вересня, Кернес проходив лікування в лікарні №17, однак у зв'язку з погіршенням самопочуття його виписали з цієї лікарні і літаком відправили до Берліна, де він продовжив лікування в клініці "Шаріте".

Поки чиновник бореться з COVID-19, обов'язки міського голови виконує секретар міськради Олександр Новак.

Скільки всього працівників мерії заразилися китайським вірусом, Басараб відповісти не зміг, пославшись на те, що такого облік не ведуть.

Тим часом Оксана Гайсинська, цивільна дружина Кернеса, в сторіз Instagram опублікувала повідомлення на тему здоров'я чиновника.

"Іноді ти смієшся з моїх жартів. Мені цього достатньо", - йдеться в тексті.

Що стосується самого Кернеса, то він не виходить на зв'язок. Раніше з'явилися чутки про те, що у нього нібито стався інсульт, і мер не може говорити, проте прес-секретар міськради Юрій Сидоренко спростував ці слова.

"Ще раз підкреслюю: ніякого інсульту, ніякої втрати мови у Геннадія Кернеса немає, все це відбувається лише в запаленій уяві його політичних опонентів", - заявив він на брифінгу.

Нагадаэмо, у скільки обійшовся переліт і лікування Кернеса

Як писала Politeka, глава МОЗ терміново звернувся до влади Харкова через новий спалах вірусу.

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