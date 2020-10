View this post on Instagram

☕️ Утро начинается не с кофе: Люди с 8 утра стоят по холоду за положительными тестами в 6 городской больнице🦠 Очередь практически не двигается + бонусом автор скинул состояние туалета в этой самой больнице на Салтовке, майже Шарите ✌️ Что там по статистике? За сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 630 человек😷 Всего по состоянию на утро 9 октября COVID-19 лабораторно подтвержден у 23 342 человек. От последствий болезни в области 396 человек умерли (за минувшие сутки не зафиксировано летальных исходов), 4 832 пациента выздоровели, продолжают болеть 18 114 человек.