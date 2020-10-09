Навіть здорові в таких умовах можуть захворіти

Харків'яни чекали своєї черги під лікарнею при температурі, яка не перевищувала вісім градусів вище нуля

Відео черги під Харківською міською поліклінікою №6 на Салтівці, в якій люди з восьмої години ранку чекали результати тестів на COVID-19, опублікували в групі "ТРУХА Харків» у соціальних мережах. За словами автора, люди змушені стояти по холоду за тестами, а черга практично не рухається.

Відзначимо, що всі люди в масках і намагаються дотримуватися соціальної дистанції.

"Бонусом" до першого відео йшло друге, на котрому показали стан туалету в цьому самому закладі. Зауважимо, що він не витримує ніякої критики: пошкоджений зливний бачок, навколо бруд й антисанітарія.

"Майже Шаріте️️", - іронічно підписали публікацію, натякаючи на те, що мер міста Геннадій Кернес вважав за краще лікуватися від китайського вірусу не в рідному місті, а в кращій німецькій клініці.

Автор поста нагадав про те, що за добу в Харківській області діагноз COVID-19 підтверджений у 630 осіб, що стало новим антирекордом в регіоні з початку пандемії.

За минулу добу смертей від COVID-19 в області не зафіксовано. 4832 особи одужали (123 за останню добу), активних хворих – 18114. Хвороба та пов'язані з нею ускладнення забрали життя 396 жителів Харківщини.

Тим часом у Харкові продовжують ігнорувати правила карантину. Люди як і раніше не носять маски на вулиці і ходять на масові заходи, наражаючи на небезпеку не тільки своє здоров'я, але і здоров'я своїх дітей.

Нагадаємо, у Харкові ситуація з вірусом досягла апогею.

Як писала Politeka, життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.

Також Politeka писала, що харків'яни тотально ігнорують правила карантину, лякаюче відео.