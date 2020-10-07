Вранці 7 жовтня в одній з харківських маршруток сталася трагедія

В автобусі, який прямує за маршрутом №232 в районі Одеської, помер пасажир. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію в групі "ХС Харків".

За словами очевидців, чоловікові стало погано під час руху. Він увпав.

"Пасажири автобуса витягли чоловіка на зупинку. Воділа сказав "телефонуйте в швидку" і поїхав", - йдеться в підписі до публікації.

У групі також розмістили знімки, на яких видно ще не стару людину, яка лежить прямо на асфальті. Біля нього – кілька співробітників швидкої допомоги.

У поліції подію поки що ніяк не прокоментували.

Раніше ми розповідали про те, що в одній з харківських маршруток, розгорівся скандал через те, що у водія маршрутки не знайшлося здачі з великої купюри для пасажирки, і та змушена була вийти з салону.

"Сьогодні вранці зайшла в 304. Дрібних грошей у мене не було, було тільки 100 грн однією купюрою. Водій почав обурюватися і говорити, що здачі у нього не буде, хоча в касі гроші були і по 10, і по 20 грн. Потім жбурнув мені ці 100 грн. І сказав вийти. Я відповіла, що він може дати здачу, оскільки гроші є. Він почав говорити, що якщо він дасть мені здачу, то що буде робити потім... У сенсі, потім? Яке право водій взагалі має виганяти людину з автобуса, якщо йому, бачте, не хочеться давати здачу! Природно, я вийшла, тому що їхати з таким бидлом далі і не було бажання", – написала дівчина в соцмережі.

Нагадаємо, на Харківщині пенсіонерка "позолотила" ручку шахрайкам на тисячі доларів.

Як повідомляла Politeka, у Харкові обстріляли тролейбус з людьми.

Також Politeka писала, що у Харкові розгорівся скандал після побоїща в маршрутці.