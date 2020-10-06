У Харкові відбувся похорон двох жертв аварії літака Ан-26Ш під Чугуєвом

Після церемонії прощання на площі Свободи тіла загиблих відвезуть в 11 регіонів України.

У Харкові на 18 кладовищі поховали 28-річного капітана, штурмана корабля Олексія Остапенка і 40-річного прапорщика, старшого бортового механіка навчальної авіаційної бригади Олега Широчука.

Відео прощання опублікував канал "ВЕХА Харків" на своїх сторінках у соцмережах.

Могили Олексія та Олега продовжать Алею Слави.

Як стало відомо, після цього польоту Остапенко повинен був отримати кваліфікацію першого класу. Сиротою залишилася донька Ліза, яка пішла до другого класу.

У Олега Широчука, уродженця Любомля Волинської області, залишилися дружина і син.

Ще трьох загиблих, майора Богдана Кишеню, командира авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї, навчально авіаційної бригади Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, старшого лейтенанта Ашрафа Мсую і прапорщика Євгена Іванова поховали в Чугуєві.

Раніше ми писали, що тисячі харків'ян прийшли попрощатися із загиблими курсантами й офіцерами. Люди буквально засипали площу квітами і не приховували сліз під час траурної церемонії.

Провести загиблих в останню путь приїхав і президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою.

Після того, як труни з тілами винесли з катафалків, назвавши імена, дати життя і звання, військовий оркестр виконав гімн України, а в небі пролетіли три літаки.

Далі була хвилина мовчання, а на екрані запустили відео з фотографіями загиблих. Труни накрили прапорами України і відвезли до місць поховань.

Нагадаємо, рідні загиблого в авіакатастрофі в Чугуєві зворушили розповіддю.

Як писала Politeka, вбита горем мама харківського курсанта звернулася до сина, фото.

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