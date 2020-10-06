У Харкові відбувся похорон двох жертв аварії літака Ан-26Ш під Чугуєвом
Після церемонії прощання на площі Свободи тіла загиблих відвезуть в 11 регіонів України.
У Харкові на 18 кладовищі поховали 28-річного капітана, штурмана корабля Олексія Остапенка і 40-річного прапорщика, старшого бортового механіка навчальної авіаційної бригади Олега Широчука.
Відео прощання опублікував канал "ВЕХА Харків" на своїх сторінках у соцмережах.
Могили Олексія та Олега продовжать Алею Слави.
Як стало відомо, після цього польоту Остапенко повинен був отримати кваліфікацію першого класу. Сиротою залишилася донька Ліза, яка пішла до другого класу.
У Олега Широчука, уродженця Любомля Волинської області, залишилися дружина і син.
Ще трьох загиблих, майора Богдана Кишеню, командира авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї, навчально авіаційної бригади Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, старшого лейтенанта Ашрафа Мсую і прапорщика Євгена Іванова поховали в Чугуєві.
Раніше ми писали, що тисячі харків'ян прийшли попрощатися із загиблими курсантами й офіцерами. Люди буквально засипали площу квітами і не приховували сліз під час траурної церемонії.
Провести загиблих в останню путь приїхав і президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою.
Після того, як труни з тілами винесли з катафалків, назвавши імена, дати життя і звання, військовий оркестр виконав гімн України, а в небі пролетіли три літаки.
Далі була хвилина мовчання, а на екрані запустили відео з фотографіями загиблих. Труни накрили прапорами України і відвезли до місць поховань.
Нагадаємо, рідні загиблого в авіакатастрофі в Чугуєві зворушили розповіддю.
Як писала Politeka, вбита горем мама харківського курсанта звернулася до сина, фото.
Також Politeka повідомляла, сім'ї загиблих під Харковом курсантів отримають компенсації.