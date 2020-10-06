В Харькове состоялись похороны двух жертв крушения самолета Ан-26Ш под Чугуевом
После церемонии прощания на площади Свободы тела погибших увезут в 11 регионов Украины.
В Харькове на 18 кладбище похоронили 28-летнего капитана, штурмана корабля Алексея Остапенко и 40-летнего прапорщика, старшего бортового механика учебной авиационной бригады Олега Широчука.
Видео прощания опубликовал канал «ВЕХА Харьков» на своих страницах в соцсетях.
Могилы Алексея и Олега продолжат Аллею Славы.
Как стало известно, после этого полета Остапенко должен был получить квалификацию первого класса.
У Олега Широчука, уроженца Любомля Волынской области, остались жена и сын.
Еще троих погибших, майора Богдана Кишеню, командира авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи, учебно авиационной бригады Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба, старшего лейтенанта Ашрафа Мсую и прапорщика Евгения Иванова похоронили в Чугуеве.
Ранее мы писали, что тысячи харьковчан пришли проститься с погибшими курсантами и офицерами. Люди буквально засыпали площадь цветами и не скрывали слез во время траурной церемонии.
Проводить погибших в последний путь приехал и президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой.
После того, как гробы с телами вынесли из катафалков, назвав имена, даты жизни и звания, военный оркестр исполнил гимн Украины, а в небе пролетели три самолёта.
Далее последовала минута молчания, а на экране запустили видео с фотографиями погибших. Гробы накрыли флагами Украины и увезли к местам захоронений.
Напомним, родные погибшего в авиакатастрофе в Чугуеве растрогали рассказом.
Как писала Politeka, убитая горем мама харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.
Также Politeka сообщала, семьи погибших под Харьковом курсантов получат компенсации.