В Харькове состоялись похороны двух жертв крушения самолета Ан-26Ш под Чугуевом

После церемонии прощания на площади Свободы тела погибших увезут в 11 регионов Украины.

В Харькове на 18 кладбище похоронили 28-летнего капитана, штурмана корабля Алексея Остапенко и 40-летнего прапорщика, старшего бортового механика учебной авиационной бригады Олега Широчука.

Видео прощания опубликовал канал «ВЕХА Харьков» на своих страницах в соцсетях.

Могилы Алексея и Олега продолжат Аллею Славы.

Как стало известно, после этого полета Остапенко должен был получить квалификацию первого класса.

У Олега Широчука, уроженца Любомля Волынской области, остались жена и сын.

Еще троих погибших, майора Богдана Кишеню, командира авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи, учебно авиационной бригады Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба, старшего лейтенанта Ашрафа Мсую и прапорщика Евгения Иванова похоронили в Чугуеве.

Ранее мы писали, что тысячи харьковчан пришли проститься с погибшими курсантами и офицерами. Люди буквально засыпали площадь цветами и не скрывали слез во время траурной церемонии.

Проводить погибших в последний путь приехал и президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой.

После того, как гробы с телами вынесли из катафалков, назвав имена, даты жизни и звания, военный оркестр исполнил гимн Украины, а в небе пролетели три самолёта.

Далее последовала минута молчания, а на экране запустили видео с фотографиями погибших. Гробы накрыли флагами Украины и увезли к местам захоронений.

Напомним, родные погибшего в авиакатастрофе в Чугуеве растрогали рассказом.

Как писала Politeka, убитая горем мама харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.

Также Politeka сообщала, семьи погибших под Харьковом курсантов получат компенсации.