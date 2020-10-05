В сети появилась визуализация последнего полета Ан-26 с курсантами, а также второго Ан-26, который успешно приземлился в Чугуеве незадолго до катастрофы
Видео на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовало командование Воздушных сил ВСУ.
«Вашему вниманию визуализация схемы воздушного движения на военном аэродроме, которой руководствуются в авиации Воздушных Сил и во всем мире. Подчеркиваем, эта схема не является доказательной базой, но станет полезной для шумных «экспертов»», – говорится в подписи к видео.
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Командование ВС ВСУ заверило, что военные максимально способствуют следствию и предоставили все материалы для экспертной оценки.
Военные подчеркнули, что при выполнении полетов «по кругу» двух и более самолетов одновремнно руководитель полетов на аэродроме уже со взлета каждого следующего самолета выбирает такой интервал между ними.
В командовании призвали всех членов комиссий, расследующих причины трагедии, провести беспристрастное, качественное расследование.
Такая публикация стала ответом военных на слова главы Харьковской ОГА Алексея Кучера. Тот в своем видеообращении заявил, что «посадка Ан-26 с курсантами на борту задержалась из-за того, что в то время на посадку заходил другой борт». По его словам, эти факты скрывались последние дни.
В программе «Свобода слова» с Савиком Шустером Кучер подчеркнул, что в другом самолете был сын командующего Воздушными Силами ВСУ Сергея Дроздова.
«Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту. Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан втором борту, был исправен. Вы это подтвердили, я себе никогда не позволял публично к этому разговору озвучивать эту историю, хотя я знал обо всем. При этом было известно на момент посадки первого борта, что второй неисправен».
На видео этот момент – с 1:40:15.
В свою очередь Дроздов призвал Кучера не делать поспешные выводы и подчеркнул, что не влияет на руководителя полетов.
Авиакатастрофа произошла вечером 25 сентября. Военный самолет Ан-26 разбился около 20:45 возле Чугуева, рядом с трассой М-03. Погибли 19 курсантов и семь офицеров. Выжил только один курсант, Вячеслав Золочевский.
Напомним, чудом выживший курсант поразил признанием о том, что произошло на борту Ан-26.
Как сообщала Politeka, мать курсанта, выжившего в катастрофе Ан-26, просит о помощи для сына.