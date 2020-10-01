Харків'яни відчули сильний запах гару, а також повідомили про забруднення повітря

Як розповів заступник начальника Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Анатолій Торяник, протягом усього вечора 30 вересня рятувальники отримали десятки звернень про дим і запах гару в Харкові, повідомляє"Суспільне".

Однак за словами спікера ДСНС Ігоря Лупандіна, в регіоні немає великих пожеж. Дим і попіл, ймовірно, принесло вітром саме з Луганської області.

Як повідомив глава ХОДА Олексій Кучер, в Луганську область відправили харківських пожежників.

Раніше ми писали, що в Харківській області зафіксували 450 нових випадків захворювання китайським вірусом за добу.

Всього підтверджених випадків за час пандемії 19 128 (+450). Померли 354 (+4), одужали 4 363 (+16) осіб.

В Україні 213 028 (+4069) випадків. Померли 4193 (+64) осіб, вилікувалися - 94 443 (+2083) осіб.

Нагадавши, у Харкові головлікар інфекціонки купив розкішне авто за 860 тисяч: з'явилася Декларація медика.

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