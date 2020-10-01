Харьковчане почувствовали сильный запах гари, а также сообщили о загрязнении воздуха

Как рассказал заместитель начальника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Анатолий Торяник, в течение всего вечера 30 сентября спасатели получили десятки обращений о дыме и запахе гари в Харькове, сообщает "Суспільне".

Однако по словам спикера ГСЧС Игоря Лупандина, в регионе нет крупных пожаров. Дым и пепел, вероятно, принесло ветром именно из Луганской области.

Как сообщил глава ХОГА Алексей Кучер, в Луганскую область отправили харьковских пожарных.

Ранее мы писали, что в Харьковской области зафиксировали 450 новых случаев заболевания китайским вирусом за сутки.

Всего подтвержденных случаев за время пандемии 19 128 (+450). Умерли 354 (+4), выздоровели 4 363 (+16) человек.

В Украине 213 028 (+4069) случаев. Умерли 4193 (+64) человек, вылечились - 94 443 (+2083) человек.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

Как писала Politeka, друг Кернеса раскрыл правду о самочувствии харьковского мэра: "Прогресс есть, но...".

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