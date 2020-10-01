В Харківській області зафіксували 450 нових випадків захворювання китайським вірусом за добу

Всього підтверджених випадків за час пандемії 19 128 (+450). Померли 354 (+4), одужали 4 363 (+16) осіб.

В Україні 213 028 (+4069) випадків. Померли 4193 (+64) осіб, вилікувалися - 94 443 (+2083) осіб.

Раніше ми писали, що чергу зі швидких в інфекційну лікарню Харкова показали в мережі.

Харків live опублікував відповідний пост у Фейсбук.

"22 інфекціонка. Черга зі швидких туди. За словами тещі, яка працює на швидкій, машини заповнені хворими коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

"А вам санітарки потрібні? А то у військовому госпіталі непотрібні відсьогодні починаємо шукати роботу", "дивіться на медиків і робіть висновки", " а чому немає спецкостюмів? Де захист бригад?", "Покажіть відео де заповнені палати ?Я не вірю", - пишуть у коментарях українці.

Нагадавши, у Харкові головлікар інфекціонки купив розкішне авто за 860 тисяч: з'явилася Декларація медика.

Як писала Politeka, друг Кернеса розкрив правду про самопочуття харківського мера: "прогрес є, але...".

Також Politeka повідомляла, у Харкові школярів активно відправляють на дистанційку, з'явилися цифри.