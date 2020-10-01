В Харьковской области зафиксировали 450 новых случаев заболевания китайским вирусом за сутки

Всего подтвержденных случаев за время пандемии 19 128 (+450). Умерли 354 (+4), выздоровели 4 363 (+16) человек.

В Украине 213 028 (+4069) случаев. Умерли 4193 (+64) человек, вылечились - 94 443 (+2083) человек.

Ранее мы писали, что очередь из скорых в инфекционную больницу Харькова показали в сети.

Харьков live опубликовал соответствующий пост в Фейсбук.

"22 инфекционка. Очередь из скорых туда. По словам тёщи, которая работает на скорой, машины заполнены больными коронавирусом", - говорится в сообщении.

"А вам санитарки нужны? А то в военном госпитале ненужные с сегодняшнего дня начинаем искать работу", "Смотрите на медиков и делайте выводы", "А почему нет спецкостюмов? Где защита бригад?", " Покажите видео где заполненные палаты ?Я не верю", - пишут в комментариях украинцы.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

Как писала Politeka, друг Кернеса раскрыл правду о самочувствии харьковского мэра: "Прогресс есть, но...".

Также Politeka сообщала, в Харькове школьников активно отправляют на дистанционку, появились цифры.