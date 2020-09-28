Дружина загиблого в авіакатастрофі під Харковом військового розповідає, що дочка "ніби передчувала смерть"

За кілька хвилин до падіння Ан-26 в Харківській області загиблий в катастрофі літака штурман Олексій Остапенко вів листування з 7-річною дочкою.

Про це розповіла дружина офіцера Олена Остапенко в коментарі ТСН.

Вона показала листування, в якому дівчинка писала батькові, що хвилюється за нього, а вже після авіакатастрофи запитала: "Тату, ти живий? Тут впав літак".

Вдова військового розповідає, що дівчинка "ніби передчувала смерть батька, і заспокоювала маму".

"Мені дитина сказала:" Мамо, почекай. Він, можливо, мені щось відповів". І вона дістає телефон, і я бачу це листування. Мене це не те, щоб зворушило. У мене було таке відчуття, що вона ніби щось передчувала в цей момент", - сказала дружина загиблого.

До слова, загиблий в авіакатастрофі під Харковом курсант з дитинства мріяв бути льотчиком

Близько 10: 50 в суботу, 26 вересня, загинув один з курсантів Харківського університету ім І.Кожедуба, який постраждав при авіакатастрофі. Його доставили в лікарню з 90% опіків тіла у важкому стані. Всю ніч за його життя боролися лікарі, проте врятувати його так і не змогли.

На момент смерті Віталію Вільховому було 20 років, родом він з міста Соснівка Львівської області. У 2018 році він закінчив Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Крут. Після цього він вступив до Харківського університету ім. І. Кожедуба. Заступник начальника ліцею ім. Героїв Крут Тарас Гривул розповів, що курсант завжди відрізнявся від своїх однолітків і був цілеспрямованим.

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