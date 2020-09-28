Супруга погибшего в авиакатастрофе под Харьковом военного рассказывает, что дочь "будто предчувствовала смерть"

За несколько минут до падения Ан-26 в Харьковской области погибший в катастрофе самолета штурман Алексей Остапенко вел переписку с 7-летней дочерью.

Об этом рассказала жена офицера Елена Остапенко в комментарии ТСН.

Она показала переписку, в котором девочка писала отцу, что волнуется за него, а уже после авиакатастрофы спросила: "Папа, ты жив? Здесь упал самолет".

Вдова военного рассказывает, что девочка "будто предчувствовала смерть отца, и успокаивала маму".

"Мне ребенок сказал:" Мама, подожди. Он, возможно, мне что-то ответил". И она достает телефон, и я вижу эту переписку. Меня это не то, чтобы тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что - то предчувствовала в этот момент", - сказала жена погибшего.

К слову, погибший в авиакатастрофе под Харьковом курсант с детства мечтал быть летчиком

Около 10:50 в субботу, 26 сентября, погиб один из курсантов Харьковского университета им И. Кожедуба, который пострадал при авиакатастрофе. Его доставили в больницу с 90% ожогов тела в тяжелом состоянии. Всю ночь за его жизнь боролись врачи, однако спасти его так и не смогли.

На момент смерти Виталию Вильховому было 20 лет, родом он из города Сосновка Львовской области. В 2018 году он закончил Львовский государственный лицей с усиленной военно-физической подготовкой им. Героев Крут. После этого он поступил в Харьковский университет им. И. Кожедуба. Заместитель начальника лицея им. Героев Крут Тарас Гривул рассказал, что курсант всегда отличался от своих сверстников и был целеустремленным.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

Как писала Politeka, друг Кернеса раскрыл правду о самочувствии харьковского мэра: "Прогресс есть, но...".

Также Politeka сообщала, в Харькове школьников активно отправляют на дистанционку, появились цифры.