Кабмін України на своєму засіданні розгляне питання про перейменування Червонооскільського водосховища на Харківщині

Це випливає з документів, розміщених на сайті уряду, передає Politeka.

Стало відомо, що в уряді хочуть прибрати з назви першу частину, замість Червонооскільського водосховище має стати Оскольським.

У пояснювальній записці до документа йдеться про те, що водосховище отримало назву на честь села Червоний Оскол, що знаходиться поруч. Сам населений пункт перейменували ще в 2016-му.

У Кабміні вирішили, що існуюча назва водосховища порушує Закон "Про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів і заборону пропаганди їх символіки".

Проект вже погодили з усіма місцевими органами влади, також вказується, що перейменування не потребує фінансування.

Politeka повідомляла, що Державне підприємство "Завод імені В.О. Малишева" в Харкові отримає нову назву. Про це стало відомо з повідомлення громадської організації "Світанок", яка бере активну участь у процесі декомунізації.

На своїй сторінці в соцмережах організація оприлюднила відповідь "Укроборонпрому" Українському інституту національної пам'яті.

В Інституті закликали концерн знайти для заводу іншу назву, оскільки В'ячеслав Олександрович Малишев був радянським державним діячем, міністром і членом ЦК КПРС, а тому, відповідно до закону про декомунізацію, підприємства, вулиці і т.д не можуть бути названі його ім'ям.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

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