Кабмин Украины на своем заседании рассмотрит вопрос о переименовании Червонооскольского водохранилища на Харьковщине

Это следует из документов, размещенных на сайте правительства, передает Politeka.

Стало известно, что в правительстве хотят убрать из названия первую часть, вместо Червонооскольского водохранилище должно стать Оскольским.

В пояснительной записке к документу говорится о том, что водохранилище получило название в честь села Червоный Оскол, находящегося рядом. Сам населенный пункт переименовали еще в 2016-м.

В Кабмине решили, что существующее название водохранилища нарушает Закон "Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики".

Проект уже согласовали со всеми местными органами власти, также указывается, что переименование не требует финансирования.

Politeka сообщала, что государственное предприятие "Завод имени В.А. Малышева" в Харькове получит новое название. Об этом стало известно из сообщения общественной организации "Cвітанок", которая активно участвует в процессе декоммунизации.

На своей странице в соцсетях организация обнародовала ответ "Укроборонпрома" Украинскому институту национальной памяти.

В Институте призвали концерн найти для завода другое название, поскольку Вячеслав Александрович Малышев был советским государственным деятелем, министром и членом ЦК КПСС, а потому, согласно закону о декоммунизации, предприятия, улицы и т. д не могут быть названы его именем.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что "убыточное" предприятие Кернеса купило последний iPhone за пять минималок: "Кроме того ...".