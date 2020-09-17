В поліцію звернулася харків'янка і заявила, що пропала її внучка

16-річна дєвушка пішла з гуртожитку і не повернулася. Наступного ранку працівники поліції розшукали її. Дівчина розповіла, що гуляла з хлопцем і забула зателефонувати бабусі.

В цей же день в Немишлянський відділ надійшло звернення від матері 12-річної дівчини про те, що її дочка пішла з дому і не повернулася.

Протягом двох годин дівчину знайшли. Свій вчинок вона пояснила небажанням виконувати шкільні завдання.

Поліцейські провели з дівчатами профілактичні бесіди і повернули їх рідним.

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поліція, люди

До слова. харків'ян з підозрою на китайський вірус будуть додатково обслуговувати міські лікарні.

Тепер таких пацієнтів Лікувальні заклади прийматимуть по черзі.

Про це повідомила волонтер Наталія Попова.

коронавірус, медики, авто

"Сьогодні вже везуть всіх пацієнтів до лікарні №25 з COVID-19. Вони тепер прийматимуть за графіком, по черзі. Лікарні на своєму рівні, як я розумію, погоджують за кількістю ліжок, пацієнтів, тому що в" інфекціонці " зараз, так би мовити, аншлаг. Сьогодні начмед каже, що поки жодної "швидкої" не було. Значить, всіх все-таки везуть туди. Сьогодні приймає лікарня №25, ще прийматимуть №13 та №17. У "Чорнобильській" складніша ситуація, щоразу потрібно спускатися з четвертого поверху, щоб забрати пацієнта, тому логічніше працювати на переклади, хоча теж саме приймальне відділення готове для прийому пацієнтів безпосередньо", — пояснила вона.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.