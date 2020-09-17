В поліцію звернулася харків'янка і заявила, що пропала її внучка

16-річна дєвушка пішла з гуртожитку і не повернулася. Наступного ранку працівники поліції розшукали її. Дівчина розповіла, що гуляла з хлопцем і забула зателефонувати бабусі.

В цей же день в Немишлянський відділ надійшло звернення від матері 12-річної дівчини про те, що її дочка пішла з дому і не повернулася.

Протягом двох годин дівчину знайшли. Свій вчинок вона пояснила небажанням виконувати шкільні завдання.

Поліцейські провели з дівчатами профілактичні бесіди і повернули їх рідним.

До слова. харків'ян з підозрою на китайський вірус будуть додатково обслуговувати міські лікарні.

Тепер таких пацієнтів Лікувальні заклади прийматимуть по черзі.

Про це повідомила волонтер Наталія Попова.

"Сьогодні вже везуть всіх пацієнтів до лікарні №25 з COVID-19. Вони тепер прийматимуть за графіком, по черзі. Лікарні на своєму рівні, як я розумію, погоджують за кількістю ліжок, пацієнтів, тому що в" інфекціонці " зараз, так би мовити, аншлаг. Сьогодні начмед каже, що поки жодної "швидкої" не було. Значить, всіх все-таки везуть туди. Сьогодні приймає лікарня №25, ще прийматимуть №13 та №17. У "Чорнобильській" складніша ситуація, щоразу потрібно спускатися з четвертого поверху, щоб забрати пацієнта, тому логічніше працювати на переклади, хоча теж саме приймальне відділення готове для прийому пацієнтів безпосередньо", — пояснила вона.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.