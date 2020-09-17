В поліцію звернулася харків'янка і заявила, що пропала її внучка
16-річна дєвушка пішла з гуртожитку і не повернулася. Наступного ранку працівники поліції розшукали її. Дівчина розповіла, що гуляла з хлопцем і забула зателефонувати бабусі.
В цей же день в Немишлянський відділ надійшло звернення від матері 12-річної дівчини про те, що її дочка пішла з дому і не повернулася.
Протягом двох годин дівчину знайшли. Свій вчинок вона пояснила небажанням виконувати шкільні завдання.
Поліцейські провели з дівчатами профілактичні бесіди і повернули їх рідним.
"Капець!": Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" приголомшив новим відео, Тіна Кароль не стрималася
Щасливий Кіркоров пристрасно розцілував Пугачову, схопивши за місце, що випирає: "Ти розбиваєш мені серце"
Олександр Пономарьов благає українців про допомогу: "Єдине, що залишилося..."
"Штраф до 100 тисяч гривень": українцям підготували новий сюрприз, кому доведеться дістати гаманці
До слова. харків'ян з підозрою на китайський вірус будуть додатково обслуговувати міські лікарні.
Тепер таких пацієнтів Лікувальні заклади прийматимуть по черзі.
Про це повідомила волонтер Наталія Попова.
"Сьогодні вже везуть всіх пацієнтів до лікарні №25 з COVID-19. Вони тепер прийматимуть за графіком, по черзі. Лікарні на своєму рівні, як я розумію, погоджують за кількістю ліжок, пацієнтів, тому що в" інфекціонці " зараз, так би мовити, аншлаг. Сьогодні начмед каже, що поки жодної "швидкої" не було. Значить, всіх все-таки везуть туди. Сьогодні приймає лікарня №25, ще прийматимуть №13 та №17. У "Чорнобильській" складніша ситуація, щоразу потрібно спускатися з четвертого поверху, щоб забрати пацієнта, тому логічніше працювати на переклади, хоча теж саме приймальне відділення готове для прийому пацієнтів безпосередньо", — пояснила вона.
Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.
Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.
Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.