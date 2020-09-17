В полицию обратилась харьковчанка и заявила, что пропала ее внучка

16-летняя девушка ушла из общежития и не вернулась. На следующее утро работники полиции разыскали ее. Девушка рассказала, что гуляла с парнем и забыла позвонить бабушке.

В этот же день в Немышлянский отдел поступило обращение от матери 12-летней девушки о том, что ее дочь ушла из дома и не вернулась.

В течение двух часов девушку нашли. Свой поступок она объяснила нежеланием выполнять школьные задания.

Полицейские провели с девушками профилактические беседы и вернули их родным.

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полиция, люди

К слову. харьковчан с подозрением на китайский вирус будут дополнительно обслуживать городские больницы.

Теперь таких пациентов лечебные учреждения будут принимать по очереди.

Об этом сообщила волонтер Наталья Попова.

коронавирус, медики, авто

"Сегодня уже везут всех пациентов в больницу №25 с COVID-19. Они теперь будут принимать по графику, по очереди. Больницы на своем уровне, как я понимаю, согласовывают по количеству коек, пациентов, потому что в "инфекционке" сейчас, так сказать, аншлаг. Сегодня начмед говорит, что пока ни одной "скорой" не было. Значит, всех все-таки везут туда. Сегодня принимает больница №25, еще будут принимать №13 и №17. В "чернобыльской" сложнее ситуация, каждый раз нужно спускаться с четвертого этажа, чтобы забрать пациента, поэтому логичнее работать на переводы, хотя тоже самое приемное отделение готово для приема пациентов непосредственно", — пояснила она.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.