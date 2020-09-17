В полицию обратилась харьковчанка и заявила, что пропала ее внучка

16-летняя девушка ушла из общежития и не вернулась. На следующее утро работники полиции разыскали ее. Девушка рассказала, что гуляла с парнем и забыла позвонить бабушке.

В этот же день в Немышлянский отдел поступило обращение от матери 12-летней девушки о том, что ее дочь ушла из дома и не вернулась.

В течение двух часов девушку нашли. Свой поступок она объяснила нежеланием выполнять школьные задания.

Полицейские провели с девушками профилактические беседы и вернули их родным.

К слову. харьковчан с подозрением на китайский вирус будут дополнительно обслуживать городские больницы.

Теперь таких пациентов лечебные учреждения будут принимать по очереди.

Об этом сообщила волонтер Наталья Попова.

"Сегодня уже везут всех пациентов в больницу №25 с COVID-19. Они теперь будут принимать по графику, по очереди. Больницы на своем уровне, как я понимаю, согласовывают по количеству коек, пациентов, потому что в "инфекционке" сейчас, так сказать, аншлаг. Сегодня начмед говорит, что пока ни одной "скорой" не было. Значит, всех все-таки везут туда. Сегодня принимает больница №25, еще будут принимать №13 и №17. В "чернобыльской" сложнее ситуация, каждый раз нужно спускаться с четвертого этажа, чтобы забрать пациента, поэтому логичнее работать на переводы, хотя тоже самое приемное отделение готово для приема пациентов непосредственно", — пояснила она.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.