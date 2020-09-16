Поранених у Донецькій області воєнний доставили в Харківський військовий госпіталь

16 вересня аеромедичною евакуацією у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону (Харків) доставили двох військовослужбовців ЗСУ, які 15 вересня отримали травми в районі населеного пункту Шуми Донецької області, повідомили в госпіталі, передає Depo.Харків.

У медичному закладі зазначили, що стан поранених стабільний, задовільний.

Раніше ми писали, що в кінці вересня цього року школи закриються.

Такою думкою поділився відомий інфекціоніст Андрій Александрін.

"Дитяче населення є однією з рушійних сил поширення ГРВІ, в тому числі і COVID-19. І найближчим часом зростання захворюваності за рахунок дитячого населення піде ще більше, бо хоч діти не є групою ризику, вони є носіями. Діти можуть заражати своїх батьків, бабусь і дідусів. Я впевнений, ситуація буде такою: 1 вересня діти пішли в школу, в кінці вересня всі школи закриються", - заявив Александрін.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

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