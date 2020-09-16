Раненых в Донецкой области военных доставили в Харьковский военный госпиталь

16 сентября аэромедицинской эвакуацией в военно-медицинский клинический центр Северного региона (Харьков) доставили двух военнослужащих ВСУ, которые 15 сентября получили травмы в районе населенного пункта Шумы Донецкой области, сообщили в госпитале, передает Depo.Харьков.

В медицинском учреждении отметили, что состояние раненых стабильное, удовлетворительное.

Ранее мы писали, что в конце сентября этого года школы закроются.

Таким мнением поделился известный инфекционист Андрей Александрин.

“Детское население является одной из движущих сил распространения ОРВИ, в том числе и COVID-19. И в ближайшее время рост заболеваемости за счет детского населения пойдет еще больше, ибо хоть дети не являются группой риска, они являются носителями. Дети могут заражать своих родителей, бабушек и дедушек. Я уверен, ситуация будет такой: 1 сентября дети пошли в школу, в конце сентября все школы закроются”, - заявил Александрин.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.