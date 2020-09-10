Сильний вітер наробив біди в Харкові
Комунальники почали оперативно обрізати дерева, йдеться в телеграм-каналі "Веха".
"Вітер, який вирує в Харкові вже третій день, наробив делов. Комунальники змушені діяти. Обрізка дерев на Гімназичній набережній", - інформує телеграм-канал.
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До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні РФ.
Швидка допомога зустріла на пропускному пункті "Гоптівка" громадянина України 1968 р.н., який перебуває у важкому стані.
Про це повідомили в Харківському центрі екстреної медицини та медицини катастроф.
Чоловік в в 2007 році потрапив під поїзд, і весь цей час пролежав у лікарні Краснодарського краю. Зараз він не може самостійно пересуватися і вимагає госпіталізації.
До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні в РФ.
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