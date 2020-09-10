Сильный ветер наделал беды в Харькове

Коммунальщики начали оперативно обрезать деревья, говорится в телеграм-канале "Веха".

"Ветер, который бушует в Харькове уже третий день, наделал делов. Коммунальщики вынуждены действовать. Обрезка деревьев на Гимназической набережной", - информирует телеграм-канал.

К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице РФ.

Скорая помощь встретила на пропускном пункте “Гоптовка” гражданина Украины 1968 г.р., который находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицины и медицины катастроф.

Мужчина в в 2007 году попал под поезд, и все это время пролежал в больнице Краснодарского края. Сейчас он не может самостоятельно передвигаться и требует госпитализации.

К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.

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