У Харкові вимагають не пускати бойовиків на позиції ЗСУ
Після новини про те, що представники бойовиків ДНР можуть потрапити на позиції ЗСУ для «інспекції», представники Правого Сектора, Фрайкора і Спілки ветеранів АТО висловили свій протест, передає insidernews.info.
На харківських мостах і шляхопроводах з'явилися банери з написом «Ні капітуляції!».
Люди, які пройшли війну вважають такі дії влади-безпосередньою здачею наших позицій і завоювань противнику.
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До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні РФ.
Швидка допомога зустріла на пропускному пункті "Гоптівка" громадянина України 1968 р.н., який перебуває у важкому стані.
Про це повідомили в Харківському центрі екстреної медицини та медицини катастроф.
Чоловік в в 2007 році потрапив під поїзд, і весь цей час пролежав у лікарні Краснодарського краю. Зараз він не може самостійно пересуватися і вимагає госпіталізації.
До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні в РФ.
Як повідомляла Politeka, під Харковом НП: тисячі будинків залишилися без газу, деталі.
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