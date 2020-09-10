У Харкові вимагають не пускати бойовиків на позиції ЗСУ

Після новини про те, що представники бойовиків ДНР можуть потрапити на позиції ЗСУ для «інспекції», представники Правого Сектора, Фрайкора і Спілки ветеранів АТО висловили свій протест, передає insidernews.info.

На харківських мостах і шляхопроводах з'явилися банери з написом «Ні капітуляції!».

Люди, які пройшли війну вважають такі дії влади-безпосередньою здачею наших позицій і завоювань противнику.

До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні РФ.

Швидка допомога зустріла на пропускному пункті "Гоптівка" громадянина України 1968 р.н., який перебуває у важкому стані.

Про це повідомили в Харківському центрі екстреної медицини та медицини катастроф.

Чоловік в в 2007 році потрапив під поїзд, і весь цей час пролежав у лікарні Краснодарського краю. Зараз він не може самостійно пересуватися і вимагає госпіталізації.

До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні в РФ.

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