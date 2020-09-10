В Харькове требуют не пускать боевиков на позиции ВСУ
После новости о том, что представители боевиков ДНР могут попасть на позиции ВСУ для «инспекции», представители Правого Сектора, Фрайкора и Спілки ветеранів АТО выразили свой протест, передает insidernews.info.
На харьковских мостах и путепроводах появились баннеры с надписью «Нет Капитуляции!».
Люди прошедшие войну считают такие действия властей – непосредственной сдачей наших позиций и завоеваний противнику.
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К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице РФ.
Скорая помощь встретила на пропускном пункте “Гоптовка” гражданина Украины 1968 г.р., который находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицины и медицины катастроф.
Мужчина в в 2007 году попал под поезд, и все это время пролежал в больнице Краснодарского края. Сейчас он не может самостоятельно передвигаться и требует госпитализации.
К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.
Как сообщала Politeka, под Харьковом ЧП: тысячи домов остались без газа, детали.
Также Politeka писала, что пассажирам пришлось толкать автобус на фоне "успешного Харькова Кернеса": эпичное видео.