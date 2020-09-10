В Харькове требуют не пускать боевиков на позиции ВСУ

После новости о том, что представители боевиков ДНР могут попасть на позиции ВСУ для «инспекции», представители Правого Сектора, Фрайкора и Спілки ветеранів АТО выразили свой протест, передает insidernews.info.

На харьковских мостах и путепроводах появились баннеры с надписью «Нет Капитуляции!».

Люди прошедшие войну считают такие действия властей – непосредственной сдачей наших позиций и завоеваний противнику.

К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице РФ.

Скорая помощь встретила на пропускном пункте “Гоптовка” гражданина Украины 1968 г.р., который находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицины и медицины катастроф.

Мужчина в в 2007 году попал под поезд, и все это время пролежал в больнице Краснодарского края. Сейчас он не может самостоятельно передвигаться и требует госпитализации.

К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.

Как сообщала Politeka, под Харьковом ЧП: тысячи домов остались без газа, детали.

Также Politeka писала, что пассажирам пришлось толкать автобус на фоне "успешного Харькова Кернеса": эпичное видео.