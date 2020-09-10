Телеведуча з Харківської області захворіла китайським вірусом

Про це Неля Шовкопляс, яка веде "Сніданок з 1+1", повідомила у своєму Instagram.

"Сьогодні з вами в ефірі "Сніданку з 1+1" була не зі студії, а по відеозв'язку онлайн. Так, я захворіла COVID-19. Напередодні наприкінці минулого тижня почала себе погано почувати і зробила тест. Почався сильний головний біль і боліло все тіло. Коли і де заразилася - не знаю. Відразу повідомила всім контактним, на роботу і в школу дітей. На щастя, колеги, з якими я була в контакті, вже отримали негативні результати своїх тестів. Сім'я ще проходить тестування", - написала вона.

Неля Шовкопляс уточнила, що знаходиться на самоізоляції під контролем лікаря і дотримується його рекомендацій.

"Насправді, це було схоже на звичайну застуду і, в принципі, я до COVID-19 так і ставлюся, як до вірусу, яким ми всі перехворіємо і який протікає плюс-мінус однаково. Тому, сильний головний біль, ломота в тілі, слабкість і легкий такий набряк носа — все. Тільки на п'ятий день хвороби у мене з'явилася один раз температура і один раз трохи захворіло горло, але це пройшло фактично за один день, - розповіла Шовкопляс.

До слова, МОЗ готове ввести жорсткий карантин по всій Україні, зокрема в Харкові.

«У разі погіршення епідемічної ситуації не виключено, що уряд буде змушений ввести режим "червоної зони" для всієї країни, щоб стримати зростання захворюваності», - заявили в МОЗ.

До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні в РФ.

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