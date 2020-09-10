У Харкові футболіст зробив пропозицію своїй дівчині прямо на полі

Перед грою Першої ліги " Металіст 1925» — «Нива» (1:1) півзахисник харківської команди Антон Савін зробив пропозицію коханій.

Перед стартовим свистком гравець зняв ігрову футболку, а під нею була ще одна «на якій було написано: "Чи, ти вийдеш за мене заміж?».

До поля підійшла дівчина футболіста, а сам гравець встав перед нею на коліно і відкрив коробку з кільцем. Лі відповіла згодою.

Раніше ми писали, що в Харкові жителі вийшли на акцію протесту.

Люди розповіли про свої біди біля Жовтневого районного суду, а через тиждень приїдуть до Києва, щоб нагадати про себе центральній владі.

"Не дамо владі робити нас лохами" - з таким гаслом вони вийшли на площу в Харкові. Ці люди живуть в гуртожитку, який розташовується під боком у коксохімічного заводу. Люди розповіли, що вони не можуть нормально жити і дихати, живучи біля заводу і суміжних з ним виробництв.

Одним з ініціаторів мітингу є Олександр Константинов. Він склав петицію на сайті президента і пізніше відправиться до Києва на мітинг, який запланований на наступні вихідні.

До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні в РФ.

Як повідомляла Politeka, під Харковом НП: тисячі будинків залишилися без газу, деталі.

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