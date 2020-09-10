В Харькове футболист сделал предложение своей девушке прямо на поле

Перед игрой Первой лиги «Металлист 1925» — «Нива» (1:1) полузащитник харьковской команды Антон Савин сделал предложение любимой.

Перед стартовым свистком игрок снял игровую футболку, а под ней была еще одна, на которой было написано: «Ли, ты выйдешь за меня замуж?».

К полю подошла девушка футболиста, а сам игрок встал перед ней на колено и открыл коробку с кольцом. Ли ответила согласием.

Ранее мы писали, что в Харькове жители вышли на акцию протеста.

Люди рассказали о своих бедах у Октябрьского районного суда, а через неделю приедут в Киев, чтобы напомнить о себе центральной власти.

«Не дадим власти делать нас лохами» - с таким лозунгом они вышли на площадь в Харькове. Эти люди живут в общежитии, которое располагается под боком у коксохимического завода. Люди рассказали, что они не могут нормально жить и дышать, живя возле завода и смежных с ним производств.

Одним из инициаторов митинга является Александр Константинов. Он составил петицию на сайте президента и позже отправится в Киев на митинг, который запланирован на следующие выходные.

К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.

Как сообщала Politeka, под Харьковом ЧП: тысячи домов остались без газа, детали.

Также Politeka писала, что пассажирам пришлось толкать автобус на фоне "успешного Харькова Кернеса": эпичное видео.