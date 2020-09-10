До Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні РФ

Швидка допомога зустріла на пропускному пункті "Гоптівка" громадянина України 1968 р.н., який перебуває у важкому стані.

Про це повідомили в Харківському центрі екстреної медицини та медицини катастроф.

Чоловік в в 2007 році потрапив під поїзд, і весь цей час пролежав у лікарні Краснодарського краю. Зараз він не може самостійно пересуватися і вимагає госпіталізації.

Раніше ми писали, що в Харкові жителі вийшли на акцію протесту.

Люди розповіли про свої біди біля Жовтневого районного суду, а через тиждень приїдуть до Києва, щоб нагадати про себе центральній владі.

"Не дамо владі робити нас лохами" - з таким гаслом вони вийшли на площу в Харкові. Ці люди живуть в гуртожитку, який розташовується під боком у коксохімічного заводу. Люди розповіли, що вони не можуть нормально жити і дихати, живучи біля заводу і суміжних з ним виробництв.

Одним з ініціаторів мітингу є Олександр Константинов. Він склав петицію на сайті президента і пізніше відправиться до Києва на мітинг, який запланований на наступні вихідні.

До слова, харків'ян готують до "червоної " зони, заяву Кучера.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

Також Politeka писала, що охорона харківського парку по-звірячому побила студентів, фото.