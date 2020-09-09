У п'яти населених пунктах Харківщини зник газ
Як повідомили в «Харківгаз», під час виконання земляних робіт сталася аварія.
За словами начальника управлінні Ольги Клименко, був пошкоджений газопровід високого тиску.
При цьому дозволу на виконання даних робіт у приватної особи не було, газівників про них не попередили.
У підсумку села Олешки, Рай-Оленівка, Олешки-Травневий, Кандибівка, селище Коротич (або 2 240 будинків) залишилися без газопостачання. Ольга Клименко також повідомила, що ремонтні роботи вже розпочаті, але знадобиться кілька днів, щоб їх зробити. Попередньо відомо, що підключати домоволодіння до газової системи почнуть у п'ятницю, 11-го вересня.
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Крім того ми писали, що за минулу добу Китайський вірус виявили у 291 жителя Харківської області.
Про це свідчать дані моніторингу РНБО.
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З початку пандемії в області зареєстровано 11 493 випадки-19.
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