У п'яти населених пунктах Харківщини зник газ

Як повідомили в «Харківгаз», під час виконання земляних робіт сталася аварія.

За словами начальника управлінні Ольги Клименко, був пошкоджений газопровід високого тиску.

При цьому дозволу на виконання даних робіт у приватної особи не було, газівників про них не попередили.

У підсумку села Олешки, Рай-Оленівка, Олешки-Травневий, Кандибівка, селище Коротич (або 2 240 будинків) залишилися без газопостачання. Ольга Клименко також повідомила, що ремонтні роботи вже розпочаті, але знадобиться кілька днів, щоб їх зробити. Попередньо відомо, що підключати домоволодіння до газової системи почнуть у п'ятницю, 11-го вересня.

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«У разі погіршення епідемічної ситуації не виключено, що уряд буде змушений ввести режим "червоної зони» для всієї країни, щоб стримати зростання захворюваності", - заявили в МОЗ.

Крім того ми писали, що за минулу добу Китайський вірус виявили у 291 жителя Харківської області.

Про це свідчать дані моніторингу РНБО.

Це другий показник по Україні: більше випадків діагностовано тільки в Києві (310).

З початку пандемії в області зареєстровано 11 493 випадки-19.

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