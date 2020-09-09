Харків'ян попередили про сильний поривчастий вітер
Про це повідомляється в оперативному зведенні ХОДА з посиланням на Харківський Гідрометцентр.
"9 вересня по області та місту пориви північно-західного вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
До слова, співробітники лісництва виявили осередки загоряння на Харківщині.
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Про це розповів керівник ДП "Куп'янське лісове господарство Юрій Попченко.
Попередньо встановлена причина по якій сталася масштабна пожежа перед приїздом президента Зеленського - це підпал.
"Причина загоряння-це полігон побутових відходів, який знаходився там біля села. І це, можна сказати, був підпал. Тому що у нас підпал був у двох місцях, і відразу два осередки пожежі виявили в цьому лісництві", — сказав Попченко.
Через пожежу, яка напередодні виникла в лісовому масиві в Харківській області, знищено 22 житлових будинки, відселено 33 людини і через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася 1 людина.
До слова, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.
Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.
Також Politeka писала, що на Харківщині знову спалахнула пожежа, кадри НП