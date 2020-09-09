Харьковчан предупредили о сильном порывистом ветре
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА со ссылкой на Харьковский гидрометцентр.
"9 сентября по области и городу порывы северо-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
К слову, сотрудники лесничества обнаружили очаги возгорания на Харьковщине.
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Об этом рассказал руководитель ГП "Купянское лесное хозяйство Юрий Попченко.
Предварительно установна причина по которой произошел масштабный пожар перед приездом президента Зеленского - это поджог.
"Причина возгорания — это полигон бытовых отходов, который находился там возле села. И это, можно сказать, был поджог. Потому что у нас поджог был в двух местах, и сразу два очаги пожара обнаружили в этом лесничестве", — сказал Попченко.
Из-за пожара, который накануне возник в лесном массиве в Харьковской области, уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.
К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.
Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.
Также Politeka писала, что на Харьковщине снова вспыхнул пожар, кадры ЧП