Харьковчан предупредили о сильном порывистом ветре

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА со ссылкой на Харьковский гидрометцентр.

"9 сентября по области и городу порывы северо-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

К слову, сотрудники лесничества обнаружили очаги возгорания на Харьковщине.

Об этом рассказал руководитель ГП "Купянское лесное хозяйство Юрий Попченко.

Предварительно установна причина по которой произошел масштабный пожар перед приездом президента Зеленского - это поджог.

"Причина возгорания — это полигон бытовых отходов, который находился там возле села. И это, можно сказать, был поджог. Потому что у нас поджог был в двух местах, и сразу два очаги пожара обнаружили в этом лесничестве", — сказал Попченко.

Из-за пожара, который накануне возник в лесном массиве в Харьковской области, уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.

К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

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