Співробітники лісництва виявили осередки загоряння на Харківщині

Про це розповів керівник ДП "Куп'янське лісове господарство Юрій Попченко.

Попередньо встановлена причина по якій сталася масштабна пожежа перед приїздом президента Зеленського - це підпал.

"Причина загоряння-це полігон побутових відходів, який знаходився там біля села. І це, можна сказати, був підпал. Тому що у нас підпал був у двох місцях, і відразу два осередки пожежі виявили в цьому лісництві", — сказав Попченко.

Через пожежу, яка напередодні виникла в лісовому масиві в Харківській області, знищено 22 житлових будинки, відселено 33 людини і через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася 1 людина.

До слова, тракторист шість годин орав землю, щоб зупинити стихію на Харківщині.

Місцеві прозвали його героєм.

Коли Сергій Тесленко дізнався, що вогняна стихія загрожує жителям села Гороб'ївка Дворічанського району, він сів у трактор і відправився рятувати будинки.

"У селі мене зустрів хлопець на мотоциклі. Швидше за все місцевий. Він розповів, де потрібно зорати землю в першу чергу. Я опустив плуг і почав відрізати будинки, які ще не загорілися. Іноді доводилося заїжджати у вогонь, щоб зманеврувати або розвернутися", — згадує Сергій.

До слова, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

Також Politeka писала, що на Харківщині знову спалахнула пожежа, кадри НП