Сотрудники лесничества обнаружили очаги возгорания на Харьковщине

Об этом рассказал руководитель ГП "Купянское лесное хозяйство Юрий Попченко.

Предварительно установна причина по которой произошел масштабный пожар перед приездом президента Зеленского - это поджог.

"Причина возгорания — это полигон бытовых отходов, который находился там возле села. И это, можно сказать, был поджог. Потому что у нас поджог был в двух местах, и сразу два очаги пожара обнаружили в этом лесничестве", — сказал Попченко.

Из-за пожара, который накануне возник в лесном массиве в Харьковской области, уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.

К слову, тракторист шесть часов пахал землю, чтобы остановить стихию на Харьковщине.

Местные прозвали его героем.

Когда Сергей Тесленко узнал, что огненная стихия угрожает жителям села Горобьевка Двуречанского района, он сел в трактор и отправился спасать дома.

"В селе меня встретил парень на мотоцикле. Скорее всего местный. Он рассказал, где нужно вспахать землю в первую очередь. Я опустил плуг и начал отрезать дома, которые еще не загорелись. Иногда приходилось заезжать в огонь, чтобы сманеврировать или развернуться", — вспоминает Сергей.

К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

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