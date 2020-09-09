МОЗ готове ввести жорсткий карантин по всій Україні, зокрема в Харкові

«У разі погіршення епідемічної ситуації не виключено, що уряд буде змушений ввести режим "червоної зони" для всієї країни, щоб стримати зростання захворюваності", - заявили в МОЗ, передає телеграм-канал.

Раніше ми писали, що за минулу добу китайський вірус виявили у 291 жителя Харківської області.

Про це свідчать дані моніторингу РНБО.

Це другий показник по Україні: більше випадків діагностовано тільки в Києві (310).

З початку пандемії в області зареєстровано 11 493 випадки-19.

Раніше ми писали, що антисанітарію в Харківській обласній дитячій лікарні №1 показали в мережі.

"Ось в таких умовах знаходиться одна з головних лікарень всієї області. А ми тут хочемо епідемію перемогти. Непогано було б спочатку з тарганами покінчити", - йдеться в повідомленні.

До слова, харків'ян готують до "червоної " зони, заяву Кучера.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

Також Politeka писала, що охорона харківського парку по-звірячому побила студентів, фото.