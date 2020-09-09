Минздрав готов ввести жесткий карантин по всей Украине, в частности в Харькове
«В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости», - заявили в Минздраве, передает телеграм-канал.
Ранее мы писали, что за минувшие сутки китайский вирус выявили у 291 жителя Харьковской области.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга СНБО.
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Это второй показатель по Украине: больше случаев диагностировано только в Киеве (310).
С начала пандемии в области зарегистрировано 11 493 случая COVID-19.
Ранее мы писали, что антисанитарию в Харьковской областной детской больнице №1 показали в сети.
"Вот в таких условиях находится одна из главных больниц всей области. А мы тут хотим эпидемию победить. Неплохо было бы сначала с тараканами покончить", - говорится в сообщении.
К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.
Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.
Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.