Минздрав готов ввести жесткий карантин по всей Украине, в частности в Харькове

«В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости», - заявили в Минздраве, передает телеграм-канал.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки китайский вирус выявили у 291 жителя Харьковской области.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга СНБО.

Это второй показатель по Украине: больше случаев диагностировано только в Киеве (310).

С начала пандемии в области зарегистрировано 11 493 случая COVID-19.

Ранее мы писали, что антисанитарию в Харьковской областной детской больнице №1 показали в сети.

"Вот в таких условиях находится одна из главных больниц всей области. А мы тут хотим эпидемию победить. Неплохо было бы сначала с тараканами покончить", - говорится в сообщении.

К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.