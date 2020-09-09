Заворушення влаштували в центрі Харкова

Група людей влаштувала наліт на офіс ЛГБТ-спільноти по Подільському провулку в Харкові, передає "Город Х".

В облуправлінні поліції повідомили, що зараз встановлюються обставини події.

"Невідомі побили вікна в офісі по Подільському провулку. Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Основ'янського відділу поліції. На даний момент проводиться перевірка за даним фактом і встановлюються всі обстоятельсва події", - відзначили в ГУ НП в Харківській області.

До слова, на Харківщині пожежа з сухої трави перекинулася на житловий будинок і споруди.

Про це повідомили в Харківському райуправлінні ДержНС.

7 вересня рятувальники з Мерефи та Змієва виїхали на виклик у с.Кравцове Зміївського району для ліквідації загоряння житлового будинку та трьох господарських споруд, які загорілися від пожежі сухої рослинності на території двох приватних будинків.

Пожежники оперативно загасили пожежу, на щастя, постраждалих немає.

До слова, харків'ян готують до "червоної " зони, заява Кучера.

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