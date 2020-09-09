Беспорядки устроили в центре Харькова

Группа людей устроила налет на офис ЛГБТ-сообщества по Подольскому переулку в Харькове, передает "Город Х".

В облуправлении полиции сообщили, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

"Неизвестные побили окна в офисе по Подольскому переулку. Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции. На данный момент проводится проверка по данному факту и устанавливаются все обстоятельсва произошедшего", - отметили в ГУ НП в Харьковской области.

К слову, на Харьковщине пожар с сухой травы перекинулся на жилой дом и постройки.

Об этом сообщили в Харьковском райуправлении ГосЧС.

7 сентября спасатели из Мерефы и Змиева выехали на вызов в с. Кравцовое Змиевского района для ликвидации возгорания жилого дома и трех хозяйственных сооружений, которые загорелись от пожара сухой растительности на территории двух частных домов.

Пожарные оперативно потушили пожар, к счастью, пострадавших нет.

К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза

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