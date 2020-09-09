На Харківщині пожежа з сухої трави перекинулася на житловий будинок і споруди

Про це повідомили в Харківському райуправлінні ДержНС.

7 вересня рятувальники з Мерефи та Змієва виїхали на виклик у с.Кравцове Зміївського району для ліквідації загоряння житлового будинку та трьох господарських споруд, які загорілися від пожежі сухої рослинності на території двох приватних будинків.

Пожежники оперативно загасили пожежу, на щастя, постраждалих немає.

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"Ось в таких умовах знаходиться одна з головних лікарень всієї області. А ми тут хочемо епідемію перемогти. Непогано було б спочатку з тарганами покінчити", - йдеться в повідомленні.

Крім того ми писали, що Великобурлуцький район потрапив у "червону зону".

На два тижні тут повинні припинити роботу розважальні та торговельні заклади, Пасажирські перевезення також під забороною.

Водії вимагають у райадміністрації послабити обмеження "червоної зони" - просять дозволити перевезення при мінімальній кількості пасажирів.

Немає учнів і в місцевій школі. На дистанційне навчання в районі перевели 17 з 18 шкіл, ще одна — на карантині через 19 у вчителів. Закрито 14 дитсадків.

До слова, харків'ян готують до "червоної " зони, заява Кучера.

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