На Харьковщине пожар с сухой травы перекинулся на жилой дом и постройки
Об этом сообщили в Харьковском райуправлении ГосЧС.
7 сентября спасатели из Мерефы и Змиева выехали на вызов в с. Кравцовое Змиевского района для ликвидации возгорания жилого дома и трех хозяйственных сооружений, которые загорелись от пожара сухой растительности на территории двух частных домов.
Пожарные оперативно потушили пожар, к счастью, пострадавших нет.
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Ранее мы писали, что антисанитарию в Харьковской областной детской больнице №1 показали в сети
"Вот в таких условиях находится одна из главных больниц всей области. А мы тут хотим эпидемию победить. Неплохо было бы сначала с тараканами покончить", - говорится в сообщении.
Кроме того мы писали, что Великобурлукский район попал в "красную зону".
На две недели здесь должны прекратить работу развлекательные и торговые заведения, пассажирские перевозки также под запретом.
Водители требуют у райадминистрации ослабить ограничения "красной зоны" — просят разрешить перевозку при минимальном количестве пассажиров.
Нет учеников и в местной школе. На дистанционное обучение в районе перевели 17 из 18 школ, еще одна — на карантине из-за COVID-19 у учителей. Закрыты 14 детсадов.
К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.
Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза
Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.