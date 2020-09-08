Великобурлуцький район потрапив у "червону зону"

На два тижні тут повинні припинити роботу розважальні та торговельні заклади, пасажирські перевезення також під забороною.

Водії вимагають у райадміністрації послабити обмеження "червоної зони" - просять дозволити перевезення при мінімальній кількості пасажирів, передає "Суспільне".

Немає учнів і в місцевій школі. На дистанційне навчання в районі перевели 17 з 18 шкіл, ще одна — на карантині через 19 у вчителів. Закрито 14 дитсадків.

Раніше ми писали, що половина харківських лікарів, які захворіли китайським вірусом, отримали 10 тисяч гривень.

Друга половина повинна отримати компенсацію до кінця цього тижня.

У Держказначейство відправили 380 пакетів документів медпрацівників, які перехворіли вірусом.

Про це журналістам заявив Тарас Пастух - заступник голови Харківської обласної державної адміністрації.

На виплати медикам з 19 в бюджеті виділено 4 млн гривень, рівно для 400 осіб - кожному по 10 000 грн. На Харківщині очікують зростання захворюваності і планують збільшити фінансування лікарів мінімум на 2,5 млн грн. Офіційно рішення приймуть 1 жовтня, на найближчій сесії.

До слово, харків'ян готують до "червоної " зони, заява Кучера.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

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