Великобурлукский район попал в "красную зону"
На две недели здесь должны прекратить работу развлекательные и торговые заведения, пассажирские перевозки также под запретом.
Водители требуют у райадминистрации ослабить ограничения "красной зоны" — просят разрешить перевозку при минимальном количестве пассажиров, передает "Суспільное".
Нет учеников и в местной школе. На дистанционное обучение в районе перевели 17 из 18 школ, еще одна — на карантине из-за COVID-19 у учителей. Закрыты 14 детсадов.
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Ранее мы писали, что половина харьковских врачей, которые заболели китайским вирусом, получили 10 тысяч гривен.
Вторая половина должна получить компенсацию к концу этой недели.
В Госказначейство отправили 380 пакетов документов медработников, переболевших вирусом.
Об этом журналистам заявил Тарас Пастух - заместитель главы Харьковской областной государственной администрации.
На выплаты медикам с Covid-19 в бюджете выделено 4 млн гривен, ровно для 400 человек - каждому по 10 000 грн. На Харьковщине ожидают рост заболеваемости и планируют увеличить финансирование врачей минимум на 2,5 млн грн. Официально решение примут 1 октября, на ближайшей сессии.
К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.
Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.
Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.