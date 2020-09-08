Половина харківських лікарів, які захворіли китайським вірусом, отримали 10 тисяч гривень
Друга половина повинна отримати компенсацію до кінця цього тижня.
У Держказначейство відправили 380 пакетів документів медпрацівників, які перехворіли вірусом.
Про це журналістам заявив Тарас Пастух - заступник голови Харківської обласної державної адміністрації.
На виплати медикам з Covid -19 в бюджеті виділено 4 млн гривень, рівно для 400 осіб - кожному по 10 000 грн. На Харківщині очікують зростання захворюваності і планують збільшити фінансування лікарів мінімум на 2,5 млн грн. Офіційно рішення приймуть 1 жовтня, на найближчій сесії.
Скандал на "Танцях з зірками", рішення суддів приголомшило глядачів: "Несправедливо, це одна з найкращих пар"
Російська Кардашян оголила свою гордість, влаштувавши брудні танці на балконі: "Її п'ята точка унікальна"
Христина Асмус приголомшила новим образом, заткнувши за пояс Настю Івлеєву: "Краса вимагає жертв"
Курс долара здивує українців перед Новим роком, Шмигаль вже попередив: що буде з гривнею
До слова, Харківщина на другому місці в країні за кількістю померлих за добу від китайського вірусу.
Згідно з даними системи моніторингу РНБО України, за минулу добу в Харківській області лабораторно підтвердили 230 нових випадків вірусу. Двоє людей одужали, ще шестеро-померли.
Станом на 8 вересня, за час пандемії в регіоні всього зафіксовано 11202 випадки Covid-19. 3454 людини одужали, 241-померли.
Раніше ми писали, що нещодавно голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що Харків вже через тиждень може опинитися в «червоній» карантинній зоні.
Також Кучер заявив, що в разі потрапляння в "червону" зону, влада Харкова буде змушена зупинити весь громадський транспорт.
"Я наполягав, наполягаю і буду наполягати на тому, що найбільша кількість захворювань і контактів - саме в міському транспорті. Якщо ми потрапимо в» червону " зону, змушені будемо зупинити весь транспорт. У мене питання: ми хочемо цього? Ні, не хочемо. Чому тоді так, на мій погляд, слабо реагують органи місцевого самоврядування? Всі повинні розуміти, що це спільна відповідальність, я повинен бачити зворотний зв'язок і реакцію на те, що відбувається», - сказав голова ОДА.
слово, харків'ян готують до "червоної " зони, заява Кучера.
Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.
Також Politeka писала, що охорона харківського парку по-звірячому побила студентів, фото.