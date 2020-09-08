Половина харьковских врачей, которые заболели китайским вирусом, получили 10 тысяч гривен

Вторая половина должна получить компенсацию к концу этой недели.

В Госказначейство отправили 380 пакетов документов медработников, переболевших вирусом.

Об этом журналистам заявил Тарас Пастух - заместитель главы Харьковской областной государственной администрации.

На выплаты медикам с Covid-19 в бюджете выделено 4 млн гривен, ровно для 400 человек - каждому по 10 000 грн. На Харьковщине ожидают рост заболеваемости и планируют увеличить финансирование врачей минимум на 2,5 млн грн. Официально решение примут 1 октября, на ближайшей сессии.

К слову, Харьковщина на втором месте в стране по количеству умерших за сутки от китайского вируса.

Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за прошлые сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 230 новых случаев вируса. Два человека выздоровели, еще шестеро - скончались.

По состоянию на 8 сентября, за время пандемии в регионе всего зафиксировано 11202 случая Covid -19. 3454 человека выздоровели, 241 - скончались.

Ранее мы писали, что недавно председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что Харьков уже через неделю может оказаться в «красной» карантинной зоне.

Также Кучер заявил, что в случае попаданич в "красную" зону, власти Харькова будут вынуждены остановить весь общественный транспорт.

«Я настаивал, настаиваю и буду настаивать на том, что наибольшее количество заболеваний и контактов - именно в городском транспорте. Если мы попадем в «красную» зону, вынуждены будем остановить весь транспорт. У меня вопрос: мы хотим этого? Нет, не хотим. Почему тогда так, на мой взгляд, слабо реагируют органы местного самоуправления? Все должны понимать, что это общая ответственность, я должен видеть обратную связь и реакцию на происходящее», - сказал глава ОГА.

слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.