9 вересня харків'яни вийдуть на пікет під Жовтневий районний суд

Вони збираються пікетувати суд через викиди Коксохіму.

"Такої газової атаки давно не бачили! Норми перевищені в 10-15 разів!",- сказали організатори пікету, передає sq.com.ua.

Організовують пікет мешканці гуртожитку, що належить Міністерству освіти. Його вимагають повернути на баланс міста. У цей день Жовтневий райсуд розглядатиме справу щодо гуртожитку

"Ми прив'язуємо цю подію до того, що у нас завтра проходить суд. Ми-основні ініціатори ситуації з розслідування і вимогу забезпечити громадський контроль роботи хімічних підприємств, які знаходяться на території Новобаварського району. Основне наше завдання-зібрати максимальну кількість підписів, донести до людей, що є така петиція, і потрібно зібрати 25 тисяч голосів, щоб президент розглянув її", - сказав Андрій Константіно, автор петиції до президента Володимира Зеленського.

Раніше ми писали, що в Харкові активісти звернулися в прокуратуру через подарунки від Кернеса.

У прокуратуру звернулися члени організації "Фрайкор" і розповіли про звернення на своїй сторінці в Facebook.

Активісти вирушили в правоохоронні органи через подарунки з символікою партії чинного мера Харкова Геннадія Кернеса. Ці подарунки роздавали дітям 1 вересня.

Активісти зажадали притягнути до відповідальності посадових осіб Харківської міської ради, причетних до даної події.

До слова, харків'ян готують до "червоної " зони, заява Кучера.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

Також Politeka писала, що охорона харківського парку по-звірячому побила студентів, фото.