9 сентября харьковчане выйдут на пикет под Октябрьский районный суд
Они собираются пикетировать суд из-за выбросов Коксохима.
"Такой газовой атаки давно не видели! Нормы превышены в 10-15 раз!", - сказали организаторы пикета, передает sq.com.ua.
Организовывают пикет жители общежития, принадлежащего Министерству образования. Его требуют вернуть на баланс города. В этот день Октябрьский райсуд будет рассматривать дело по общежити
Ольгу Бузову унизили при всех, Бородина из "Дом-2" отыгралась: "Мурик..."
Бесстыжая Бузова раскорячилась в рискованном образе и довела до истерики: "Оля, что ты творишь?"
Невестка Пугачевой в дерзком мини опозорилась на свадьбе: "И эту на сцену , а ещё три малолетки на подходе"
Андрея Данилко засняли в объятиях знаменитого красавца, редкие кадры: «Две легенды»
"Мы привязываем это событие к тому, что у нас завтра проходит суд. Мы - основные инициаторы ситуации по расследованию и требованию обеспечить общественный контроль работы химических предприятий, которые находятся на территории Новобаварского района. Основная наша задача - собрать максимальное количество подписей, донести до людей, что есть такая петиция, и нужно собрать 25 тысяч голосов, чтоб президент рассмотрел ее", - сказал Андрей Константино, автор петиции к президенту Владимиру Зеленскому.
Ранее мы писали, что в Харькове активисты обратились в прокуратуру из-за подарков от Кернеса.
В прокуратуру обратились члены организации “Фрайкор” и рассказали об обращении на своей странице в Facebook.
Активисты отправились в правоохранительные органы из-за подарков с символикой партии действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Эти подарки раздавали детям 1 сентября.
Активисты потребовали привлечь к ответственности должностных лиц Харьковского городского совета, причастных к данному происшествию.
К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.
Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.
Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.