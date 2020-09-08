9 сентября харьковчане выйдут на пикет под Октябрьский районный суд

Они собираются пикетировать суд из-за выбросов Коксохима.

"Такой газовой атаки давно не видели! Нормы превышены в 10-15 раз!", - сказали организаторы пикета, передает sq.com.ua.

Организовывают пикет жители общежития, принадлежащего Министерству образования. Его требуют вернуть на баланс города. В этот день Октябрьский райсуд будет рассматривать дело по общежити

"Мы привязываем это событие к тому, что у нас завтра проходит суд. Мы - основные инициаторы ситуации по расследованию и требованию обеспечить общественный контроль работы химических предприятий, которые находятся на территории Новобаварского района. Основная наша задача - собрать максимальное количество подписей, донести до людей, что есть такая петиция, и нужно собрать 25 тысяч голосов, чтоб президент рассмотрел ее", - сказал Андрей Константино, автор петиции к президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее мы писали, что в Харькове активисты обратились в прокуратуру из-за подарков от Кернеса.

В прокуратуру обратились члены организации “Фрайкор” и рассказали об обращении на своей странице в Facebook.

Активисты отправились в правоохранительные органы из-за подарков с символикой партии действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Эти подарки раздавали детям 1 сентября.

Активисты потребовали привлечь к ответственности должностных лиц Харьковского городского совета, причастных к данному происшествию.

К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.