Мешканка Харкова просить про допомогу
Про це пише телеграм-канал Харків live.
"Дорогі, Харків'яни. Мене звуть Маргарита і прошу у вас допомоги. У нашій родині трапилася біда і без вашої підтримки нам одним не впорається. Мій маленький син Артем смертельно хворий. Йому поставили діагноз СМА, але зараз є ліки, які можуть повністю відновити поламаний ген.
Потрібен всього 1 укол Zolgensma і коштує він 2,2 млн.$. У нас немає таких грошей і ми змушені просити допомоги у кожного з вас.
Будь ласка, підтримайте нас інформаційно або фінансово 🙏важлива будь-яка посильна сума ( 10-20 грн.) Також, нам дуже потрібні волонтери.
Заздалегідь дякую за будь-яку вашу підтримку", - йдеться в повідомленні.
+38-098-553-55-01 -мобільний номер мами Маргарити.
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Раніше ми писали, що в Харкові активісти звернулися в прокуратуру через подарунки від Кернеса.
У прокуратуру звернулися члени організації "Фрайкор" і розповіли про звернення на своїй сторінці в Facebook.
Активісти вирушили в правоохоронні органи через подарунки з символікою партії чинного мера Харкова Геннадія Кернеса. Ці подарунки роздавали дітям 1 вересня.
Активісти зажадали притягнути до відповідальності посадових осіб Харківської міської ради, причетних до даної події.
До слова, харків'ян готують до "червоної " зони, заява Кучера.
Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.
Також Politeka писала, що охорона харківського парку по-звірячому побила студентів, фото.