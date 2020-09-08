Мешканка Харкова просить про допомогу

Про це пише телеграм-канал Харків live.

"Дорогі, Харків'яни. Мене звуть Маргарита і прошу у вас допомоги. У нашій родині трапилася біда і без вашої підтримки нам одним не впорається. Мій маленький син Артем смертельно хворий. Йому поставили діагноз СМА, але зараз є ліки, які можуть повністю відновити поламаний ген.

Потрібен всього 1 укол Zolgensma і коштує він 2,2 млн.$. У нас немає таких грошей і ми змушені просити допомоги у кожного з вас.

Будь ласка, підтримайте нас інформаційно або фінансово 🙏важлива будь-яка посильна сума ( 10-20 грн.) Також, нам дуже потрібні волонтери.

Заздалегідь дякую за будь-яку вашу підтримку", - йдеться в повідомленні.

+38-098-553-55-01 -мобільний номер мами Маргарити.

Раніше ми писали, що в Харкові активісти звернулися в прокуратуру через подарунки від Кернеса.

У прокуратуру звернулися члени організації "Фрайкор" і розповіли про звернення на своїй сторінці в Facebook.

Активісти вирушили в правоохоронні органи через подарунки з символікою партії чинного мера Харкова Геннадія Кернеса. Ці подарунки роздавали дітям 1 вересня.

Активісти зажадали притягнути до відповідальності посадових осіб Харківської міської ради, причетних до даної події.

До слова, харків'ян готують до "червоної " зони, заява Кучера.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

Також Politeka писала, що охорона харківського парку по-звірячому побила студентів, фото.