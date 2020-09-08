Жительница Харькова просит о помощи
Об этом пишет телеграм-канал Харьков live.
"Дорогие, Харьковчане. Меня зовут Маргарита и прошу у вас помощи. В нашей семье случилась беда и без вашей поддержки нам одним не справится. Мой маленький сын Артём смертельно болен. Ему поставили диагноз СМА, но сейчас есть лекарство, которое может ПОЛНОСТЬЮ восстановить поломанный ген.
Нужен всего 1 укол Zolgensma и стоит он 2,2 млн. $. У нас нет таких денег и мы вынуждены просить помощи у каждого из вас.
Пожалуйста, поддержите нас информационно или финансово 🙏важна любая посильная сумма ( 10-20 грн.) Также, нам очень нужны ВОЛОНТЕРЫ.
Заранее спасибо за любую вашу поддержку", - говорится в сообщении.
+38-098-553-55-01 - мобильный номер мамы Маргариты.
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Ранее мы писали, что в Харькове активисты обратились в прокуратуру из-за подарков от Кернеса.
В прокуратуру обратились члены организации “Фрайкор” и рассказали об обращении на своей странице в Facebook.
Активисты отправились в правоохранительные органы из-за подарков с символикой партии действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Эти подарки раздавали детям 1 сентября.
Активисты потребовали привлечь к ответственности должностных лиц Харьковского городского совета, причастных к данному происшествию.
К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.
Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.
Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.