Жительница Харькова просит о помощи

Об этом пишет телеграм-канал Харьков live.

"Дорогие, Харьковчане. Меня зовут Маргарита и прошу у вас помощи. В нашей семье случилась беда и без вашей поддержки нам одним не справится. Мой маленький сын Артём смертельно болен. Ему поставили диагноз СМА, но сейчас есть лекарство, которое может ПОЛНОСТЬЮ восстановить поломанный ген.

Нужен всего 1 укол Zolgensma и стоит он 2,2 млн. $. У нас нет таких денег и мы вынуждены просить помощи у каждого из вас.

Пожалуйста, поддержите нас информационно или финансово 🙏важна любая посильная сумма ( 10-20 грн.) Также, нам очень нужны ВОЛОНТЕРЫ.

Заранее спасибо за любую вашу поддержку", - говорится в сообщении.

+38-098-553-55-01 - мобильный номер мамы Маргариты.

Ранее мы писали, что в Харькове активисты обратились в прокуратуру из-за подарков от Кернеса.

В прокуратуру обратились члены организации “Фрайкор” и рассказали об обращении на своей странице в Facebook.

Активисты отправились в правоохранительные органы из-за подарков с символикой партии действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Эти подарки раздавали детям 1 сентября.

Активисты потребовали привлечь к ответственности должностных лиц Харьковского городского совета, причастных к данному происшествию.

К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.