У мерії Харкова розповіли, який міський транспорт не курсуватиме 8 вересня

Про це повідомили в Харківській міській диспетчерській службі.

Тролейбус №12 змінить маршрут (з 10.00 до 18.00): ЖК «вулиця Рудика» - вул. Лісопарківська - вул. Чкалова - Білгородське шосе - вул. Дерев'янко - вул. Ахсарова - пр. Людвіга Свободи - вул. Перемоги - ЖК «вулиця Перемоги»;

Тролейбус №19 змінить маршрут (до 10 вересня): ЖК "вулиця Одеська" - вул. Героїв Сталінграда - вул. Льва Ландау - вул. Московський - ст. м. " Московський проспект»;

Тролейбус №20 - не ходить (до 10 вересня);

Тролейбус №31 - не ходить (до 10 вересня);

Тролейбус №35 змінить маршрут (до 10 вересня): ЖК "станція метро" Академіка Барабашова "- вул. Ювілейний-вул. Гвардійців-Широнінців - ЖК " Північна Салтівка»;

Частина тролейбусного маршруту №2 зміниться (до 31 Грудня): просп. Жуковського-вул. Академіка Проскури - Білгородське шосе - вул. Сумська - пр. Незалежності - вул. Науки - станція метро " Наукова»;

Частина тролейбусного маршруту №2 зміниться (до 31 Грудня): ЖК "вул. Перемоги» - вул. Перемоги - вул. Людвіга Свободи - вул. Ахсарова - пр. Науки - просп. Незалежності-ЖК" площа Свободи»;

Трамвайні маршрути №5 та №6 - не ходять (до 31 Грудня);

Трамвайний маршрут № 8: за своїм маршрутом, з розширенням режиму роботи (з 5.30 години до 22.00 години) і скороченням інтервалів руху.

Раніше ми писали, що в Харкові активісти звернулися в прокуратуру через подарунки від Кернеса.

У прокуратуру звернулися члени організації "Фрайкор" і розповіли про звернення на своїй сторінці в Facebook.

Активісти вирушили в правоохоронні органи через подарунки з символікою партії чинного мера Харкова Геннадія Кернеса. Ці подарунки роздавали дітям 1 вересня.

Активісти зажадали притягнути до відповідальності посадових осіб Харківської міської ради, причетних до даної події.

До слова, харків'ян готують до "червоної " зони, заява Кучера.

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