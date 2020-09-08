У мерії Харкова розповіли, який міський транспорт не курсуватиме 8 вересня
Про це повідомили в Харківській міській диспетчерській службі.
Тролейбус №12 змінить маршрут (з 10.00 до 18.00): ЖК «вулиця Рудика» - вул. Лісопарківська - вул. Чкалова - Білгородське шосе - вул. Дерев'янко - вул. Ахсарова - пр. Людвіга Свободи - вул. Перемоги - ЖК «вулиця Перемоги»;
Тролейбус №19 змінить маршрут (до 10 вересня): ЖК "вулиця Одеська" - вул. Героїв Сталінграда - вул. Льва Ландау - вул. Московський - ст. м. " Московський проспект»;
Тролейбус №20 - не ходить (до 10 вересня);
Тролейбус №31 - не ходить (до 10 вересня);
Тролейбус №35 змінить маршрут (до 10 вересня): ЖК "станція метро" Академіка Барабашова "- вул. Ювілейний-вул. Гвардійців-Широнінців - ЖК " Північна Салтівка»;
Частина тролейбусного маршруту №2 зміниться (до 31 Грудня): просп. Жуковського-вул. Академіка Проскури - Білгородське шосе - вул. Сумська - пр. Незалежності - вул. Науки - станція метро " Наукова»;
Частина тролейбусного маршруту №2 зміниться (до 31 Грудня): ЖК "вул. Перемоги» - вул. Перемоги - вул. Людвіга Свободи - вул. Ахсарова - пр. Науки - просп. Незалежності-ЖК" площа Свободи»;
Трамвайні маршрути №5 та №6 - не ходять (до 31 Грудня);
Трамвайний маршрут № 8: за своїм маршрутом, з розширенням режиму роботи (з 5.30 години до 22.00 години) і скороченням інтервалів руху.
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Раніше ми писали, що в Харкові активісти звернулися в прокуратуру через подарунки від Кернеса.
У прокуратуру звернулися члени організації "Фрайкор" і розповіли про звернення на своїй сторінці в Facebook.
Активісти вирушили в правоохоронні органи через подарунки з символікою партії чинного мера Харкова Геннадія Кернеса. Ці подарунки роздавали дітям 1 вересня.
Активісти зажадали притягнути до відповідальності посадових осіб Харківської міської ради, причетних до даної події.
До слова, харків'ян готують до "червоної " зони, заява Кучера.
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Також Politeka писала, що охорона Харківського парку по-звірячому побила студентів, фото.