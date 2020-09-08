В мэрии Харькова рассказали, какой городской транспорт не будет курсировать 8 сентября

Об этом сообщили в Харьковской городской диспетчерской службе.

Троллейбус №12 изменит маршрут (с 10.00 до 18.00): ЖК «улица Рудика» - ул. Лесопарковская - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - ул. Победы - ЖК «улица Победы»;

Троллейбус №19 изменит маршрут (до 10 сентября): ЖК «улица Одесская» - ул. Героев Сталинграда - ул. Льва Ландау - ул. Московский - ст. м. «Московский проспект»;

Троллейбус №20 - не ходит (до 10 сентября);

Троллейбус №31 - не ходит (до 10 сентября);

Троллейбус №35 изменит маршрут (до 10 сентября): ЖК «станция метро «Академика Барабашова» - ул. Юбилейный - ул. Гвардейцев-Широнинцев - ЖК «Северная Салтовка»;

Часть троллейбусного маршрута №2 изменится (до 31 декабря): просп. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - ул. Науки - станция метро «Научная»;

Часть троллейбусного маршрута №2 изменится (до 31 декабря): ЖК «ул. Победы» - ул. Победы - ул. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - просп. Независимости - ЖК «площадь Свободы»;

Трамвайные маршруты №5 и №6 - не ходят (до 31 декабря);

Трамвайный маршрут №8: по своему маршруту, с расширением режима работы (с 5.30 часов до 22.00 часов) и сокращением интервалов движения.

Ранее мы писали, что в Харькове активисты обратились в прокуратуру из-за подарков от Кернеса.

В прокуратуру обратились члены организации “Фрайкор” и рассказали об обращении на своей странице в Facebook.

Активисты отправились в правоохранительные органы из-за подарков с символикой партии действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Эти подарки раздавали детям 1 сентября.

Активисты потребовали привлечь к ответственности должностных лиц Харьковского городского совета, причастных к данному происшествию.

К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.